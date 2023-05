Maltempo: trovato senza vita escursionista disperso da due giorni nel Bresciano

MeteoWeb

È stato trovato morto l’escursionista 60enne di cui non si avevano notizie da domenica 28 maggio, quando non aveva fatto ritorno a casa dopo una gita. L’uomo era uscito per un’escursione nella zona della Corna Trentapassi, frazione di Pisogne, nel Bresciano. Ieri la famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa. Si tratta del secondo escursionista morto, dopo la donna uccisa da un fulmine domenica pomeriggio nel corso dello stesso temporale che probabilmente ha sorpreso anche il sessantenne caduto in un dirupo.