Maltempo: domani tutte le scuole aperte a Cesena

Dopo la devastante alluvione della scorsa settimana, a partire da domani, mercoledì 24 maggio, a Cesena riapriranno anche le scuole secondarie di secondo grado (superiori). “Domani tutte le scuole di Cesena saranno aperte“, scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco della città romagnola, Enzo Lattuca. La riapertura riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sempre con riferimento alla giornata di domani, così come disposto da apposita ordinanza comunale, restano sospesi il mercato settimanale del mercoledì e il mercatino dei produttori agricoli in via IV novembre. Per quanto riguarda le vittime dell’alluvione, i funerali dei due coniugi di Ronta (Quartiere Ravennate) si terranno venerdì mattina con partenza del corteo alle ore 9.30 dalla Banca/Conad.