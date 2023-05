Maltempo, Ue: “Rimossa acqua da allagare 12 volte Bruxelles”

MeteoWeb

“Quando il disastro ha colpito la regione dell’Emilia-Romagna questo mese, l’Italia ha chiesto aiuto all’Europa. E sono orgoglioso di dirvi che l’Ue ha risposto immediatamente dopo la richiesta di assistenza. In meno di ventiquattro ore, dopo l’attivazione della Meccanismo Ue di Protezione civile, il 20 maggio, nove Stati membri hanno offerto la loro assistenza mostrando la solidarieta’ europea al suo meglio. I primi soccorritori da Slovacchia e Slovenia erano sul campo in meno di 48 ore. Le squadre da Francia e Belgio si sono unite subito dopo”.

Lo ha dichiarato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in plenaria al Parlamento europeo. “Quattro squadre di circa 130 operatori specializzati in idrovore sono nella regione. Finora hanno rimosso abbastanza acqua ad sommergere di un metro dodici volte la regione centrale di Bruxelles. Il tutto e’ coordinato dalla Protezione centrale europea”, ha aggiunto.

“Vogliamo rafforzare l’ampia resilienza italiana alle alluvioni. Con l’attuazione del Pnrr italiano, investendo 6 miliardi di euro per riforme e investimenti contro il rischio idrogeologico e questa cifra potrebbe aumentare a 8,5 miliardi di euro”. Lo ha dichiarato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in plenaria al Parlamento europeo. “I fondi di Coesione 2021-2027 prevedono 1,3 mld di euro contro il rischio idrogeologico in Italia”, ha aggiunto. L’Europa e’ a disposizione per aiutare l’Italia a riprendersi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. A dirlo il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un dibattito sugli effetti dell’alluvione che ha colpito l’Italia nel corso della plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles.

“Non si tratta di semplice retorica, siamo pronti con diversi fondi a sostenere la ricostruzione di cui l’Italia ha bisogno. Nel 2012 la regione Emilia Romagna e’ stata purtroppo colpita da terremoti devastanti. In risposta e’ stato attivato il Fondo di solidarieta’ dell’Unione europea per aiutare il Paese. Oggi il fondo e’ di nuovo pronto ad essere attivato, a seguito di una richiesta dell’Italia e agendo nei limiti delle sue disponibilita’ di bilancio”, ha detto. “La Commissione e’ pronta a sostenere le autorita’ italiane nella preparazione della domanda, e possiamo mobilitare la riserva di crisi agricola europea per sostenere gli agricoltori che hanno perso raccolti e macchinari”, ha aggiunto.

“Continueremo a sostenere l’attuazione del Pnrr dell’Italia, investendo 6 miliardi di euro per attuare riforme e investimenti volti a ridurre i rischi idrogeologici. E questa cifra potrebbe salire a 8,5 miliardi di euro. Inoltre, i fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 hanno stanziato 1,3 miliardi di euro per combattere i rischi idrogeologici in Italia. Quindi e’ chiaro, l’Europa e’ al fianco dell’Italia, sia con una risposta rapida che a lungo termine, sostenendo la ripresa e la resilienza del Paese”, ha concluso.