Maltempo Umbria: il torrente Reggia esonda a Umbertide per le forti piogge

MeteoWeb

A seguito delle copiose piogge che nella notte del 10 maggio hanno interessato il territorio di Umbertide, si è verificata l’esondazione del torrente Reggia in particolare nella parte sottostante piazza del Mercato. Per tale motivo e al fine di procedere al ripristino della transitabilità nei tratti erosi dall’acqua nonché per rimuovere i rami e ripulire l’area, è stato istituito il divieto di transito pedonale e veicolare su tutto il percorso sino a domenica 14 maggio 2023. Tale provvedimento – spiega il Comune in una nota – potrebbe essere prorogato in base all’eventuale ulteriore allerta per condizioni meteorologiche avverse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: