Maltempo Calabria, violente raffiche di vento nel Cosentino: crolla muro di un lido a Praia a Mare | FOTO

Forti raffiche di vento stanno flagellato da ore la fascia tirrenica cosentina, provocando danni, tra le altre località, anche a Praia a Mare. Crollato il muro di recinzione di una struttura balneare adiacente la passeggiata del lungomare colonnello Francesco Sirimarco. Segnalati anche danni di varia entità alle strutture di almeno altri 10 stabilimenti balneari. Il vento ha abbattuto anche diversi alberi. Uno è finito contro l’ingresso dell’edificio delle Poste, di fianco al municipio. Il comune di Praia a Mare ha dato disposizioni alla Polizia locale di interdire la zona del viale della Libertà e consigliato alla cittadinanza di non sostare nei pressi di zone alberate.

