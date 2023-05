Maltempo, esperto CNR: “vortice extratropicale nel Tirreno, evento inusuale”

MeteoWeb

“Gli eventi meteorologici che si sono verificati nel Tirreno non possono essere classificati come un Medicane, perché siamo in presenza di un vortice extratropicale che si approfondisce rapidamente a causa del contrasto tra aria calda e aria fredda e non di un ciclone che si forma in aria calda“: è quanto ha dichiarato all’AGI Giulio Betti, ricercatore del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). La particolarità di questa conformazione, secondo l’esperto, “riguarda i minimi di pressione attesi, che molto raramente si verificano nel mese di maggio, e la velocità con cui si formano i vortici di pressione. Il sistema produce precipitazioni abbondanti e temperature leggermente inferiori alla media stagionale. Il Medicane, che deriva dalla crasi della locuzione Mediterranean Hurricane, è invece un fenomeno che i ricorda i cicloni di tipo tropicale, e deriva principalmente da flussi di aria calda. Negli ultimi dieci giorni il Mediterraneo è stato interessato da minimi di pressione molto simili tra loro. Il ripetersi di queste configurazioni in così poco tempo e l’intensità di quest’ultimo sono fattori sicuramente anomali“.

Attualmente, ha concluso Betti, “non abbiamo dati a sufficienza per stabilire un possibile nesso tra questo evento inusuale e i cambiamenti climatici che stiamo sperimentando. Sicuramente la situazione dovrà essere monitorata, proprio perché minimi di pressione così estesi e prolungati rappresentano sicuramente un fattore poco comune per questo periodo dell’anno“.

