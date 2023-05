Zaia: “60 volontari in partenza dal Veneto per l’Emilia Romagna”

MeteoWeb

“La Regione Veneto e’ stata attivata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per supportare l’Emilia Romagna durante queste ore di emergenza post alluvione. Domani partira’ la colonna mobile regionale, con destinazione Imola, dove i volontari della Protezione civile veneta saranno occupati ad aiutare la popolazione colpita dal Maltempo. Interverranno in particolare a ripulire le case e gli scantinati dal fango e dall’acqua”. Lo ha reso noto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

La colonna mobile regionale sara’ composta da dodici squadre con circa 60 volontari che rimarranno a Imola per un turno di tre giorni. “Il Veneto c’e’ anche questa volta: siamo pronti a portare aiuto. Non e’ la prima volta e non sara’ l’ultima che usciamo dal Veneto per portare la nostra esperienza e il nostro supporto, senza risparmiarci, agli abitanti dei territori feriti. Ringrazio tutti i volontari, le strutture regionali ed i tecnici impegnati in questo momento delicato, dove i confini regionali si uniscono nella solidarieta’ “, ha aggiunto Zaia.