Il “Manhattanhenge” incanta New York: la Grande Mela si ferma per un tramonto magico

MeteoWeb

Si ripete a New York lo spettacolo del Manhattanhenge, in cui il Sole crea uno scenario incantevole tra i grattacieli. Il fenomeno si verifica nei giorni in cui il tramonto o l’alba si allineano con la griglia stradale di Manhattan tra la 14ª e la 155ª strada: residenti e turisti affollano le strade, la Grande Mela si ferma per ammirare l’incantevole scenario.

Cos’è il Manhattanhenge

Il nome è stato coniato dall’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dell’Hayden Planetarium presso l’American Museum of Natural History. Manhattanhenge è un ovvio riferimento al modo in cui il monumento preistorico Stonehenge in Inghilterra è progettato per incorniciare l’alba del Solstizio d’Estate e il tramonto del Solstizio d’Inverno. L’allineamento del reticolo urbano di Manhattan è accidentale, ma è comunque magico vedere il Sole sorgere o tramontare attraverso le strade di Manhattan.

Il Manhattanhenge si verifica 2 volte nei tramonti estivi e 2 volte nelle albe invernali. Inoltre ogni Manhattanhenge avviene in realtà 2 giorni: in un giorno l’intero disco solare si allinea con il reticolo stradale. L’altro giorno ad allinearsi è solo metà del disco solare. Quindi in realtà ci sono 8 giorni di Manhattanhenge ogni anno.

Lo spettacolo al tramonto, dove e quando vederlo

Ecco le date del Manhattanhenge in questo periodo, al tramonto

Metà disco solare: lunedì 29 maggio 2023 alle 20:13 (ora locale)

Intero disco solare: martedì 30 maggio 2023 alle 20:12

Intero disco solare: mercoledì 12 luglio 2023 alle 20:20

Metà disco solare: giovedì 13 luglio 2023 alle 20:21

I migliori punti di osservazione sono le ampie strade trasversali: uno dei posti migliori è tra la 5ª e la 41ª strada, ma diventa davvero affollato. Altri punti sono la 79ª, 57ª, 42ª, 34ª, 23ª e 14ª strada.