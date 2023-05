Una mappa dettagliata delle isole di calore urbane: lo studio su Torino

MeteoWeb

Le aree urbane sono dove vive la maggior parte della popolazione mondiale e sono anche le più colpite dai cambiamenti climatici. Le ondate di calore e le temperature estreme sono più intense nelle aree densamente edificate, intensificando le debolezze e le disuguaglianze esistenti tra la popolazione urbana. Uno studio interdisciplinare, condotto dalla Fondazione CMCC e pubblicato sulla rivista Urban Climate, si concentra sul fenomeno dell’isola di calore urbano, fornendo una metodologia riproducibile e flessibile per esplorare la valutazione del rischio sul nesso calore-salute all’interno della città di Torino.

L’Urban Heat Island (isola di calore urbana, UHI) è definita come una differenza di temperatura tra aree urbane e rurali, causata dall’eccesso di calore emesso e dal guadagno solare intrappolato dall’ambiente urbanizzato. “Il fenomeno UHI è tipico delle aree urbane ed è più forte durante gli eventi delle ondate di calore”, ha affermato Marta Ellena, della divisione REMHI (REgional Models and geo-Hydrological Impacts) del CMCC e prima autrice dello studio. “Questo accade perché le città sono per lo più coperte da superfici impermeabili, e questo rende le temperature più elevate, peggiorando l’effetto UHI già esistente”.

L’obiettivo principale dello studio era quello di produrre valutazioni del rischio climatico a scala locale prendendo in considerazione i principali fattori di disuguaglianza, che sono cruciali per suggerire strategie di adattamento per città più resistenti al clima e sostenibili. Una caratteristica importante dello studio è stata l’identificazione del rischio UHI per tratto di censimento, che è l’entità geografica minima di raccolta dati attualmente disponibile dai comuni italiani. “Questo è uno degli aspetti più innovativi di questo lavoro”, ha detto Ellena, “perché gli studi precedenti hanno preso in considerazione quartieri o distretti della città. Ad esempio, Torino ha 23 quartieri e 8 distretti: in questo studio abbiamo considerato i suoi tratti di censimento, che sono 3843, quindi è un insieme enorme di informazioni, soprattutto rispetto agli studi precedenti”.

La ricerca è stata condotta adottando un quadro teorico aggiornato proposto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), e applicandolo all’area urbana di Torino, la quarta area urbana italiana per popolazione. Il rischio correlato all’UHI è descritto in questo quadro come una combinazione e interazione di tre fattori principali: pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

La pericolosità climatica è rappresentata dalle isole di calore urbane e dalla loro distribuzione all’interno dei confini urbani; l’esposizione si riferisce alla presenza di cittadini vulnerabili nelle aree urbane che potrebbero essere influenzati negativamente dal verificarsi di fenomeni UHI: in questo caso, la popolazione di età pari o superiore a 65 anni. Infine, la vulnerabilità è definita come composta da due fattori, la sensibilità e la capacità di adattamento. La sensibilità è composta dagli elementi che concorrono alla suscettibilità della popolazione esposta considerata, quali i fattori demografici e socioeconomici, le condizioni di salute e il contesto ambientale dell’area urbanizzata. La capacità di adattamento, d’altra parte, prende in considerazione la disponibilità di strutture e servizi che contribuiscono a condizioni più favorevoli per gli individui a temperature estreme.

“La combinazione di tutti questi diversi fattori ci permette di esprimere la complessità del concetto di rischio associato alle isole di calore urbane”, ha affermato Guglielmo Ricciardi, del CMCC e Politecnico di Torino, altro autore dello studio. “Non sono solo le aree più verdi o più urbanizzate a influenzare il rischio sui cittadini. Dovremmo anche considerare le caratteristiche degli edifici, la vicinanza agli ospedali o agli spazi pubblici con aria condizionata, tra gli altri”.

I risultati dello studio hanno permesso di identificare le isole di calore urbane nella città di Torino e il relativo rischio per la popolazione, nonché le aree prioritarie di intervento su scala molto dettagliata. Mentre la pericolosità più bassa è stata misurata nelle aree verdi corrispondenti ai principali parchi urbani, dimostrando così il contributo significativo della vegetazione alla riduzione del calore, le zone a più alto rischio sono per lo più localizzate nelle aree densamente popolate delle periferie.

“Un punto di forza di questo lavoro è che un’analisi così ad alta risoluzione della connessione tra la pericolosità, l’esposizione della popolazione e le relative vulnerabilità alle isole di calore urbane a livello urbano è ancora rara“, ha affermato Ellena, “e speriamo che venga utilizzata dai decisori politici per decisioni consapevoli e misure di adattamento, o da altri ricercatori come guida per riprodurre analisi simili in altri contesti urbani italiani (e non)”.