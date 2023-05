Mar Adriatico: eccezionale scoperta di villaggi sommersi e una strada risalente a 7000 anni fa

MeteoWeb

Come ha reso noto l’Università di Zara, in seguito alle esplorazioni archeologiche subacquee della località neolitica sommersa di Soline sull’isola di Korčula, gli archeologi hanno individuato dei reperti eccezionali. L’isola di Korčula, o Curzola in italiano, si trova in Dalmazia, la regione più a sud della Croazia. È situata al largo della penisola Peljesac. Sotto i depositi di fango marino, è stata portata alla luce una strada che collegava l’insediamento preistorico affondato – della cultura di Hvar – con la costa dell’isola di Korčula.

Come riportato dal giornale Stile Arte, gli esperti hanno dichiarato: “Queste lastre in pietra accuratamente impilate costituivano una strada larga quattro metri che collegava l’isola creata artificialmente con la costa. – proseguono gli studiosi dell’Università di Zara – Grazie all’analisi al radiocarbonio del legno trovato nel villaggio sommerso, è stato possibile datare l’intero insediamento al 4.900 a.C. circa. La gente camminava su questa via comunicazione quasi 7.000 anni fa“.

Dall’altra parte dell’isola di Korčula, gli archeologi dell’Università di Zara stanno eseguendo esplorazioni terrestri ️️vicino alla baia di Gradina vicino a Vela Luka. Reperti neolitici come lame di selce, ascia di pietra e frammenti di sacrificio sono stati trovati sul sito.