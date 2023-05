Marmolada: Capanna Punta Penia sommersa da un eccezionale manto di neve, serve la motosega | VIDEO

Il video di tre giorni fa riprende Carlo Budel, rifugista che è salito a quota 3.340 metri per i preparativi dell’apertura di Capanna Punta Penia. L’incredibile quantità di neve caduta in Marmolada ha sommerso completamente il rifugio, a tal punto che non è possibile spalarla, ma è necessario “tagliarla” con la motosega, come mostra il video.

Erano mesi che Budel soggiornava al rifugio Castiglioni di Passo Fedaia. L’eccezionale neve caduta in maggio è tanto mancata al rifugista. Dopo aver tagliato la neve a cubi con una motosega, Budel provvede a rimuoverli con una pala. Manca pochissimo alla riapertura della capanna di vetta, che tornerà ad accogliere escursionisti e alpinisti a partire da giugno. Questa inaspettata riserva di neve è un’ottima notizia bacini idrici e per le prospettive della stagione estiva in cui lo scioglimento della neve potrà assicurare il dovuto fabbisogno idrico alla popolazione a valle.