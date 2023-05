Marmolada: il sindaco di Canazei annuncia la ‘zona rossa’ per l’area del ghiacciaio

MeteoWeb

Il ghiacciaio della Marmolada molto probabilmente resterà ‘zona rossa’ anche quest’estate. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, alla vigilia dell’apertura della stagione estiva ha già preventivato forti limitazioni. Tra i motivi della chiusura, la tanta neve caduta nelle ultime settimane con il manto che ha raggiunto anche i due metri.

Lo scorso 3 luglio, lo slittamento della calotta sommitale sul ghiacciaio della Marmolada ha provocato una valanga di grandi dimensioni che ha travolto una ventina di escursionisti, 11 dei quali hanno perso la vita.

Il primo cittadino del comune trentino della Val di Fassa ha parlato alla cittadinanza in occasione dell’incontro di metà mandato. In attesa della nuova ordinanza dovrebbe restare accessibile la zona di Pian dei Fiacconi dove si trova il rifugio Ghiacciaio Marmolada e i sentieri che non attraversano il ghiacciaio.