Enorme masso si stacca da montagna, sfiorate abitazioni di Sora

Un rombo e poi un boato, paura nella tarda serata di ieri in Ciociaria: un enorme masso si è staccato dalla montagna che sovrasta una zona periferica di Sora, a causa delle piogge battenti che hanno innescato uno smottamento. Il masso ha sfiorato un’abitazione di via Gelsi per poi terminare la discesa in un terreno adiacente. L’area è stata circoscritta e messa in sicurezza in attesa del sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e di un geologo che dovranno stabilire l’esatta natura della frana e degli interventi da intraprendere.