Meloni e von der Leyen in volo sulle zone alluvionate dell’Emilia Romagna

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto di Bologna per la sua seconda ricognizione delle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. All’aeroporto è arrivata anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ed entrambe sono state accolte dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e dal capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Meloni e von der Leyen sono poi salite a bordo di un elicottero dell’Aeronautica Militare per un sorvolo delle zone colpite dall’alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forlì, Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Bagnacavallo, Lugo). Insieme ai due Presidenti, anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e lo stesso Curcio.

Al termine della ricognizione, Meloni e von der Leyen torneranno all’aeroporto di Bologna e terranno un punto stampa congiunto. Dopo il punto stampa, von der Leyen si recherà a Cesena insieme a Bonaccini e Curcio, confermano fonti Ue.