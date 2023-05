Messico: eccezionale scoperta di una statua Maya lungo un percorso ferroviario

MeteoWeb

Gli archeologi che scavano i cantieri lungo la nuova tratta del treno maya in Messico hanno trovato una rara statua del dio maya K’awiil. Il lavoro fa parte di una missione di recupero prima della costruzione della ferrovia per garantire che gli antichi manufatti e monumenti della zona non vengano accidentalmente danneggiati. L’idolo di pietra è dedicato al dio maya del potere, dell’abbondanza e della prosperità, ed è tipicamente identificato dai suoi grandi occhi, dal muso rovesciato e da una pietra che gli spunta dalla fronte.

Sebbene questa particolare divinità pre-ispanica sia stata più spesso rappresentata in dipinti, sculture in rilievo e nei codici di Dresda e Maya del Messico, in questo caso la sua rara immagine tridimensionale è stata trovata sopra un’urna.

La scoperta della statua maya

“Questo risultato è molto importante perché ci sono poche rappresentazioni scultoree del dio K’awiil finora. Ne conosciamo solo tre a Tikal, in Guatemala, e questa è una delle prime a comparire in territorio messicano“, ha dichiarato Diego Prieto Hernández, direttore generale dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico.

La scoperta è stata fatta nella sezione 7 del treno Maya, una ferrovia interurbana che gira intorno alla penisola dello Yucatán e dovrebbe essere completata il prossimo anno. E’ stato fortemente criticato da alcuni che dicono che è dannoso per l’ambiente locale, la cultura e le comunità.

L’allestimento di un nuovo museo a Mérida

Altri reperti che sono stati fatti nelle precedenti missioni di salvataggio dagli archeologi nelle sezioni 1-5 della ferrovia includono vasi, frammenti di ceramica, ossa e le fondamenta di antiche strutture appartenenti alla civiltà Maya mesoamericana. Questi oggetti vengono ora puliti e classificati in un laboratorio dedicato a Chetumal.

“Tutto questo lavoro dovrebbe dare luogo all’analisi delle vaste informazioni, la preparazione di relazioni accademiche e un grande simposio di ricerca internazionale sulla civiltà Maya, che sarà organizzato per quest’anno“, ha dichiarato Prieto Hernández, che ha anche promesso la costruzione di un nuovo museo a Mérida per ospitare le preziose scoperte.