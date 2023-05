Messico, si alza l’allerta per il vulcano Popocatepetl: Puebla soffocata dalla cenere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le autorità messicane hanno innalzato l’allerta per il Popocatepetl alla “fase 3 gialla” domenica dopo che il vulcano, negli ultimi 3 giorni, ha notevolmente aumentato la sua attività, emettendo grandi quantità di cenere sul Messico centrale, comportando il blocco delle attività aeroportuali e la sospensione delle lezioni scolastiche in presenza.

Durante una conferenza stampa, Laura Velazquez, coordinatrice nazionale della Protezione civile, ha annunciato che l’agenzia ha iniziato a collaborare con le autorità dello Stato centrale di Puebla per intraprendere attività di prevenzione, mitigazione e preparazione nell’ambito del “Piano Popocatepetl”, che comprende misure di vario genere, sociali ed informative.

Velazquez ha evidenziato che le autorità hanno alzato il livello di allerta da “Giallo 2” a “Giallo 3” a causa dell’attività sismica all’interno del vulcano, aumentata da livello “intermedio” ad “alto”, rilevando anche la crescita e le alterazioni nelle cupole laviche, le continue emissioni di cenere e gas, nonché la ricaduta di cenere

La cenere sta ricadendo nello Stato di Puebla da domenica mattina dopo esplosioni provenienti dall’enorme vulcano, che hanno portato alla cancellazione di eventi all’aperto in diverse città. La cenere si è accumulata su veicoli, edifici e strade. Le vie nella capitale dello Stato di Puebla e nelle città di San Pedro Cholula e San Andres Cholula sono praticamente vuote poiché le persone rimangono in casa per evitare di entrare in contatto o respirare la cenere.

Il Popocatépetl, situato nel Messico centrale, è uno dei vulcani attivi più pericolosi dell’America Latina. Ha ripreso la sua attività eruttiva nel 1994.

