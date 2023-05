Meteo Alto Adige: aprile fresco, temperature sotto la media

MeteoWeb

In Alto Adige quello archiviato lo scorso fine settimana è stato un aprile fresco: le temperature registrate lo scorso mese sono state inferiori di 0,5-1 grado per il periodo di confronto che va dal 1991 al 2020. È quanto emerge dai monitoraggi dei meteorologi dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. La temperatura più alta del mese di aprile è stata registrata a Gargazzone, con i 25,6 gradi del 29 aprile, mentre la più fredda è stata rilevata a Sesto, il 5 aprile scorso, con 9,8 gradi. Dopo alcuni mesi troppo secchi, le precipitazioni nel mese scorso si sono avvicinate alla media. Solo tra Silandro e Merano si è registrata una leggera diminuzione del 10-30%, rispetto alla media a lungo termine.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Maggio è iniziato con la pioggia; dopo i diffusi rovesci di oggi, domani prevarrà il sole e le temperature saliranno. Anche per la giornata di giovedì i meteorologi prevedono prevalenza di sole, con il passaggio di qualche nuvola alta.