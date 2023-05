Meteo: in Alto Adige maggio è stato più caldo e umido della media

MeteoWeb

Il mese di maggio, che va a concludersi oggi, in Alto Adige è stato più caldo e umido rispetto alla media. Le temperature si sono avvicinate alla media a lungo termine degli ultimi 30 anni, nel periodo compreso tra il 1991 e il 2020. Il caldo si è registrato soprattutto a inizio e fine mese, mentre a metà maggio è stato rilevato un notevole raffreddamento climatico. È questo il bilancio dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la protezione civile, che ha effettuato il consueto rilevamento di fine mese.

Temperature minime e massime in provincia

La temperatura più alta del mese di maggio è stata registrata il 26 maggio, con 30,8 gradi Celsius, alla stazione meteorologica di Gargazzone. Il valore più basso è stato registrato a Sesto, nella mattinata del 18 maggio, con meno 1,8 gradi. Dopo un lungo periodo di siccità, maggio ha registrato, per la prima volta quest’anno, precipitazioni superiori alla media. In alcune località è caduta una quantità di pioggia doppia rispetto alla media dello stesso periodo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il mese di giugno inizierà domani con un’alternanza di sole, nuvolosità e rovesci isolati. Anche per la giornata di venerdì, 2 giugno, non è previsto alcun cambiamento sostanziale. Il clima sarà caldo con temperature pre-estive, ma si registreranno condizioni non del tutto stabili. Nel primo fine settimana di giugno, a partire da sabato mattina, il cielo sarà soleggiato, mentre nel pomeriggio sono attesi rovesci. Per la giornata di domenica, è prevista nuvolosità sparsa, con precipitazioni piovose, attese soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno di qualche grado.