Meteo Giro d’Italia: dalla neve del Gran Sasso alla pioggia di oggi per il 5° giorno consecutivo

Il Giro d’Italia ripartirà alle 12:00 di oggi da Terni per l’8ª tappa dopo il grande spettacolo di ieri sul Gran Sasso, con due enormi muri di neve ad accompagnare i corridori lungo la salita per Campo Imperatore. Anche oggi i corridori troveranno la pioggia, soprattutto nella seconda parte della gara, e sarà il quinto giorno consecutivo con la pioggia di questo Giro condizionato dal maltempo fuori stagione e anche dal freddo anomalo.

Quella da Terni a Fossombrone non è una tappa semplice: 207km di lunghezza con 2.500 metri di dislivello, quasi tutti concentrati nella parte finale della gara con tre salite brevi ma molto dure negli ultimi 60 chilometri, di cui l’ultima a meno di 6km dal traguardo. La salita dei Cappuccini è particolarmente aspra: gli ultimi 2 chilometri di ascesa hanno una pendenza media del 10,6% con punte del 19% e non ci sono dubbi che sarà un trampolino di lancio per chi vorrà lasciare il segno. Le condizioni meteo avverse potrebbero ulteriormente complicare le cose. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: