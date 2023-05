Meteo Milano, forte maltempo in arrivo: rischio pioggia anche su Milan-Inter di Champions

MeteoWeb

Oggi a Milano splende un sole particolarmente caldo: la temperatura massima ha superato i +26°C in tutti i quartieri della città e nulla lascerebbe presagire il violento peggioramento sempre più vicino. I primi temporali potrebbero arrivare sulla città già nella tarda serata odierna, ma saranno in ogni caso deboli e fugaci. Domenica 7 maggio sarà un’altra giornata mite, ma nel tardo pomeriggio la situazione cambierà improvvisamente con l’arrivo di un fronte temporalesco che ribalterà immediatamente lo scenario.

Il maltempo che colpirà Milano domenica sera, a partire dalle 19:30 circa, proseguirà per tutta la notte e anche lunedì mattina con forti piogge, temporali intensi, locali grandinate e temperature in calo fino a +16°C. Lunedì la temperatura massima non supererà i +19°C in città e anche martedì 9 maggio il clima rimarrà fresco e nuvoloso prima che arrivi il nuovo fronte temporalesco nella serata di martedì, stavolta dopo le 22. Inizierà così una nuova violenta ondata di pioggia e temporali che nella mattinata di mercoledì 10 – il grande giorno della semifinale di Champions League tutta milanese tra Milan e Inter in programma per le ore 21:00 a San Siro – quando i temporali potrebbero diventare alluvionali, con oltre 50–60mm di pioggia in meno di un’ora in città. La situazione potrebbe determinare allagamenti e inondazioni, con un ulteriore calo termico fino a +13°C.

La situazione dovrebbe migliorare per mercoledì sera, rimanendo però fredda, incerta e umida. Il derby d’andata dovrebbe disputarsi con +12°C, cielo nuvoloso e possibile debole pioggia. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: