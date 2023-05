Antibiotici e biotina: la combinazione ripristina l’efficacia contro i batteri resistenti

MeteoWeb

La somministrazione di biotina o di inibitori degli acidi grassi insieme all’antibiotico di ultima istanza colistina aiuta a ripristinare l’efficacia dell’antibiotico contro i batteri resistenti, riporta uno studio basato sulle cellule pubblicato su Nature Microbiology. Nei topi il trattamento è risultato efficace contro le infezioni resistenti alla colistina.Gli antibiotici di ultima istanza sono utilizzati per trattare le infezioni batteriche quando gli altri metodi di trattamento sono falliti.

La crescente resistenza all’antibiotico di ultima istanza colistina è un problema di salute pubblica e l’identificazione di nuovi antibiotici di ultima istanza efficaci contro i patogeni multiresistenti è una sfida. Ciò è particolarmente preoccupante per i batteri Gram-negativi, che sono sempre più resistenti alla maggior parte degli antibiotici e hanno una membrana esterna impermeabile che agisce come una barriera contro gli antibiotici.

Colistina e farmaci

I ricercatori hanno scoperto che la combinazione della colistina con farmaci che inibiscono la produzione di biotina (una vitamina B) o di acidi grassi rende i batteri resistenti sensibili agli effetti terapeutici della colistina nelle colture cellulari. Durante il trattamento, questa combinazione riduce la quantità di componenti lipidici nei batteri, che sono importanti elementi costitutivi delle membrane batteriche.

Il trattamento, che combina un inibitore degli acidi grassi e la colistina, è stato efficace nel trattamento delle infezioni da Klebsiella pneumoniae e da Escherichia coli resistenti alla colistina nei topi.

I risultati possono avere implicazioni per la resistenza antimicrobica. Tuttavia, fanno notare che è stato testato un piccolo gruppo di farmaci in combinazione con la colistina e sono necessarie ulteriori ricerche per valutare altre potenziali combinazioni di farmaci.