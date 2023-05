Milano, violenta esplosione in centro: auto e case in fiamme, un ferito e tanta paura | LIVE

MeteoWeb

Milano è stata scossa pochi minuti fa da una violenta esplosione che si è verificata intorno alle ore 11:30 in centro, precisamente all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, zona Porta Roma. Secondo le prime frammentarie informazioni che giungono dal posto, diverse auto sono in fiamme e il rogo ha coinvolto una farmacia e diversi appartamenti di un edificio. Una scuola materna è stata evacuata. Sul posto è appena arriva un’ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno transennato la zona. L’esplosione sarebbe stata generata da un incendio in un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocare l’incendio potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone.

Ferito l’autista che guidava il furgone. I cittadini scesi in strada testimoniano che l’autista si è accorto dell’esplosione imminente, è sceso dal mezzo e si è salvato la vita. Pare abbia solo problemi a una mano, che risulta ustionata. Sul posto tre ambulanze e due auto mediche di Areu, che per ora non hanno portato via nessuno.

“Fiamme domate, l’unico ferito è l’autista di questo furgone che trasportava bombole di ossigeno in una struttura sanitaria qua vicino. È esistito un fenomeno abbastanza normale all’inizio nel senso che il furgone ha cominciato a bruciare e probabilmente la presenza di ossigeno ha sviluppato enormemente la combustione quindi per irraggiamento è stata interessata la palazzina di fianco per tre piani e parte di una scuola. Tutti evacuati, nessun ferito“. Lo ha detto Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco, presente nella zona dell’esplosione. “Ci risulta in questo momento un ferito, l’autista, in maniera molto irrilevante, leggere ustioni. Non abbiamo notizie di altre persone interessate. L’autista lo stanno sentendo in questo momento i carabinieri, a noi interessa per capire cosa stava accadendo ed è stato un incendio abbastanza normale che può cadere su un veicolo” ha aggiunto.

Milano, le terribili immagini dell'esplosione in zona Porta Roma

Milano, l'intervento dei Vigili del Fuoco dopo l'esplosione in zona Porta Roma

Milano, violentissima esplosione in centro: si alza una nube nera, le immagini in diretta