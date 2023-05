Non solo risorse minerarie: dalle miniere anche cultura e turismo

MeteoWeb

Dalle miniere italiane non solo risorse minerarie, ma anche cultura e turismo. Migliaia le persone che, attratte dall’emozione di vivere un‘esperienza da minatore, o semplicemente incuriosita dai misteri del sottosuolo, scelgono di visitare le miniere dismesse, oggi rivalorizzate e trasformate in parchi e musei minerari, che compongono anche la Rete ReMi (Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei minerari).

La Giornata Nazionale delle Miniere è un evento nazionale dedicato ai parchi siti e musei minerari d’Italia. Promossa da ISPRA per diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico-minerario, è giunta quest’anno alla sua XV edizione, registrando un interesse sempre crescente sull’intero territorio nazionale.

La XV Giornata Nazionale delle Miniere, coordinata dalla rete ReMi (Rete nazionale dei parchi e dei musei minerari) di ISPRA-SNPA, in collaborazione con MASE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T, con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi e di EuroGeoSurveys, Sigea, AMODO (Alleanza per la Mobilità Dolce), presenta il consueto calendario nazionale degli eventi in programma per il 2023, davvero molto ricco: da Nord a Sud, si potrà partecipare a visite guidate, escursioni, workshop e seminari, mostre fotografiche e laboratori didattici per le scuole, spettacoli teatrali, degustazioni. In Sicilia le iniziative, partite dal 19 maggio, si svolgeranno fino a giugno, interessando tutti gli itinerari dello zolfo: dal parco delle zolfare di Comitini, al parco minerario di Gabara, alla greenway delle zolfare ed alla miniera-museo Trabia Tallarita, fino ad arrivare ad Enna nel Parco minerario di Floristella Grottacalda; il Lazio partecipa per il primo anno alla GNM 2023 con tre giornate di studio sul parco archeo geominerario di Allumiere.

Per ulteriori info: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/xv-giornata-delle-miniere-2023/iniziative