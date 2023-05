Ministero dell’Ambiente: aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

MeteoWeb

Da oggi sul sito del Ministero dell’Ambiente è online il questionario consultivo in vista dell’aggiornamento del PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il questionario resterà disponibile per le prossime tre settimane, fino al 26 maggio prossimo.

Il set di domande a risposta multipla è stato messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in linea con la normativa europea che chiede agli stati membri di “offrire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla elaborazione del PNIEC”.

L’aggiornamento del Piano, prevista per il 30 giugno prossimo, prenderà in considerazione gli orientamenti emersi nel questionario che è aperto a tutti: privati, associazioni, stakeholders e istituzioni.

Come si legge online: “Il questionario da oggi on line rappresenta la fase iniziale di un processo di informazione e condivisione a vari livelli – con cittadini, industrie, operatori del settore, regioni, comuni, parlamento – che durerà fino a giugno 2024, data di presentazione alla Commissione europea della versione definitiva del PNIEC, e che comprenderà anche strumenti di consultazione sul testo più strutturati, come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e canali istituzionali come la Conferenza Unificata“.