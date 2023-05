La missione privata Ax-2 è “Go” per il lancio tra pochi giorni

MeteoWeb

La seconda missione privata verso la Stazione Spaziale Internazionale potrebbe decollare questo fine settimana. NASA, SpaceX e la società Axiom Space hanno condotto ieri una revisione della disponibilità al volo (FRR) per la missione Ax-2, che dovrebbe lanciare 4 persone verso ISS il 21 maggio. “Alla fine di quella revisione, l’intero team ha votato ‘Go’,” ha affermato Ken Bowersox, amministratore associato per lo Space Operations Mission Directorate della NASA, durante una conferenza stampa.

Se tutto andrà secondo i piani, Ax-2 verrà lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX alle 23:37 ora italiana di domenica dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida. Gli astronauti viaggeranno con una capsula Dragon fino al laboratorio orbitante, con arrivo intorno alle 15:30 ora italiana di lunedì. Gli astronauti trascorreranno 8 giorni sulla ISS, un leggero cambiamento rispetto al piano precedente, che prevedeva un soggiorno di 10 giorni sulla ISS.

Se Ax-2 non riuscirà a decollare domenica, ha un’altra possibilità il 22 maggio. Se la missione perderà questa opportunità di backup, tuttavia, dovrà aspettare un po’ per partire: NASA e SpaceX dovranno concentrarsi sulla preparazione del lancio di CRS-28, la 28ª missione cargo robotica di SpaceX verso la ISS, il cui liftoff è previsto dal KSC il 3 giugno. Inoltre il Crew Flight Test di Boeing è attualmente previsto per il 21 luglio, e va considerata anche la missione Crew-7 di SpaceX, così come altre missioni che utilizzano le strutture del Kennedy Space Center.

La missione Ax-2

Come suggerisce il nome, Ax-2 sarà il secondo volo con equipaggio verso la ISS operato da Axiom Space utilizzando l’hardware SpaceX. Il primo, Ax-1, ha inviato 4 persone al laboratorio orbitante per più di 2 settimane nell’aprile 2022.

Ax-2 è una missione già da record: 2 dei membri dell’equipaggio della missione sono Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, che diventeranno i primi sauditi a visitare la ISS. Barnawi sarà la prima donna saudita a raggiungere lo Spazio.

Gli altri membri dell’equipaggio sono John Shoffner (cliente pagante) e l’ex astronauta della NASA Peggy Whitson, che ora lavora per Axiom e sarà al comando della missione. Whitson ha accumulato un totale di 665 giorni in orbita, più di qualsiasi altra donna.

La NASA attualmente richiede che tutti i voli di astronauti privati ​​verso la ISS siano guidati da un ex spaceflyer dell’agenzia. Ax-1 era comandato da Michael López-Alegría, che ha collezionato 4 voli spaziali mentre lavorava per l’agenzia spaziale statunitense.