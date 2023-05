SpaceX lancia la missione privata Ax-2 verso la ISS, a bordo la prima donna saudita nello Spazio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È in corso la seconda missione privata verso la Stazione Spaziale Internazionale. Un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato alle 23:37 ora italiana di ieri dallo storico Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida, dando il via alla missione Ax-2 di Axiom Space. Dopo il successo del decollo, il primo stadio del razzo ha eseguito un boost-back burn per tornare alla Landing Zone-1 di SpaceX, a poca distanza dal Pad 39A. Il booster è atterrato in sicurezza sul sito circa 7 minuti e 45 secondi dopo il lancio.

La capsula Crew Dragon, denominata Freedom, si è separata dallo stadio superiore del Falcon 9 circa 12 minuti dopo il decollo come previsto. Freedom sta “inseguendo” la Stazione Spaziale Internazionale: l’attracco è programmato alle 15:24 ora italiana.

Stazione Spaziale: al via la missione Ax-2, ecco il liftoff

Al via la missione Ax-2, già tanti primati

Ax-2 è il 2° volo per Freedom: ha portato la missione Crew-4 di SpaceX al laboratorio orbitante. Anche i primi stadi del Falcon 9 sono riutilizzabili, ma il booster impiegato per Ax-2 ha volato per la prima volta. Questo è il secondo lancio con equipaggio privato di Axiom sulla ISS, dopo Ax-1 nell’aprile 2022, ma ha già segnato diversi primati. Peggy Whitson, direttore del volo spaziale umano di Axiom, è un’ex astronauta della NASA che trascorso più tempo in orbita (665 giorni) di qualsiasi altro americano o qualsiasi altra donna, e con l’attuale missione è diventata la prima donna al comando di una missione con equipaggio privato nello Spazio. È stata anche la prima donna ad assumere il ruolo di comandante a bordo della ISS.

Due membri dell’equipaggio di Ax-2 sono stati scelti dalla prima classe di astronauti dell’Arabia Saudita. Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi saranno i primi astronauti sauditi a visitare la ISS, e Barnawi è la prima donna saudita a viaggiare nello Spazio.

Ad unirsi ad Ax-2 come pilota di missione c’è l’uomo d’affari e sostenitore di STEAM John Shoffner, che vola come cliente pagante. È la prima volta che Shoffner va nello Spazio: la realizzazione di un sogno di una vita e un salto da gigante rispetto al “club degli astronauti” che ha formato con altri bambini del suo quartiere in tenera età.

Durante la permanenza di 8 giorni sulla Stazione Spaziale, i membri dell’equipaggio Ax-2 vivranno e lavoreranno a fianco dei 7 astronauti attualmente a bordo, ma condurranno indagini di ricerca indipendenti. Un esperimento Ax-2, organizzato dal Translational Research Institute for Space Health (TRISH), prevede una serie di test e misurazioni. Nonostante una certificazione completa che precede il lancio, una cosa che spesso manca agli equipaggi dei voli spaziali privati ​​è l’addestramento ampio e rigoroso a cui sono sottoposti gli astronauti della NASA. L’obiettivo di TRISH è comprendere meglio come reagiranno gli equipaggi inesperti quando verranno introdotti per la prima volta alla microgravità ed esplorare come utilizzare tali dati per massimizzare la produttività di un equipaggio durante i brevi viaggi verso la ISS.

Oltre al suddetto esperimento TRISH, gli astronauti Ax-2 condurranno ricerche per oltre 20 diversi progetti e indagini: hanno un ampio raggio d’azione, dalla ricerca sul DNA e sul cancro al cloud seeding e alla sensibilizzazione educativa che promuove l’impegno STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) in tutto il mondo.

La stazione spaziale privata

Axiom Space ha piani che vanno oltre il semplice noleggio di voli spaziali. La società sta attualmente lavorando a una stazione spaziale privata, i cui primi step saranno moduli lanciati verso la ISS. Dopo che un numero sufficiente di questi moduli sarà stato collegato, la stazione di Axiom si staccherà dalla ISS diventando indipendente.

Axiom è stata anche incaricata dalla NASA di sviluppare tute spaziali per la superficie lunare per gli astronauti della missione Artemis III, che dovrebbe essere lanciata verso il Polo Sud della Luna alla fine del 2025.