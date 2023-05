Misteriose scosse sull’isola di Bornholm: spuntano crepe sui muri, scienziati perplessi

MeteoWeb

Una serie di scosse registrate sull’isola baltica danese di Bornholm ha lasciato perplessi gli scienziati per giorni: ora però affermano che sono state causate da “onde di pressione acustica provenienti da una fonte sconosciuta“. In un primo momento si è ipotizzato che le scosse di sabato scorso fossero state causate da terremoti, poi i sismologi hanno teorizzato una possibile origine da esplosioni controllate in Polonia, a più di 140 km a Sud.

Ieri il Geological Survey of Denmark and Greenland (Geus), un organismo ufficiale che monitora il sottosuolo, ha affermato che le scosse “non sono state causate da terremoti, ma da onde di pressione dovute a un evento nell’atmosfera“. Tuttavia, provenivano da “una fonte sconosciuta“. “I sismologi possono riferire che è improbabile che i tremori provengano da un’esplosione controllata in Polonia, che è stata effettuata poco prima delle prime segnalazioni di scosse su Bornholm,” hanno sottlineato gli esperti Geus.

Sabato, Geus ha dichiarato di aver ricevuto “più di 60” segnalazioni da persone di Bornholm secondo cui “scosse simili a terremoti“, descritte come profondi boati accompagnati da tremore, con variazione della pressione nell’orecchio, erano state segnalati nel pomeriggio a Bornholm. La polizia ha confermato di essere stata contattata dai residenti in merito alle scosse nella parte orientale dell’isola. I media danesi hanno riferito che hanno causato anche crepe nei muri di alcune case. Secondo Geus i tremori sono stati misurati con una magnitudo 2.3.

Le autorità polacche hanno affermato che c’è stata un’intensa attività durante l’esercitazione Anakonda23 a Ustka, nel Nord della Polonia, che ha coinvolto caccia a reazione e colpi veri di munizioni di artiglieria.

Geus, un istituto di ricerca e consulenza indipendente all’interno del ministero danese del clima, dell’energia e dei servizi pubblici, ha affermato di disporre di due sismografi su Bornholm che raccolgono dati 24 ore su 24.

Bornholm, che ospita quasi 40mila persone, è un’isola rocciosa nel Mar Baltico, a Sud della Svezia, a Nord/est della Germania e a Nord della Polonia.