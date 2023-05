Misteriosi rumori a bassa frequenza sconcertano gli scienziati: “non sappiamo da dove arrivano”

MeteoWeb

Palloni a energia solare lanciati nella stratosfera terrestre hanno registrato una serie di misteriosi rumori e gli scienziati non sono in grado di individuare le loro origini. Questi suoni, rilevati da strumenti specializzati a circa 21 km sopra la superficie terrestre, sono noti come infrasuoni perché sono così bassi da non essere udibili dall’orecchio umano. Emersi tra una marea di suoni a bassa frequenza – tra cui tuoni, onde dell’oceano, lanci di razzi, città, turbine eoliche e persino aerei, treni e automobili – gli strani infrasuoni hanno finora sfidato ogni spiegazione.

Misteriosi rumori nella stratosfera

Nella stratosfera, “ci sono misteriosi segnali a infrasuoni che si verificano alcune volte ogni ora, ma la fonte è completamente sconosciuta,” ha spiegato Daniel Bowman, scienziato senior dei Sandia National Laboratories nel New Mexico.

A partire da circa 14,5 km sopra la superficie terrestre e estendendosi verso l’alto fino a un’altezza di circa 50 km, la stratosfera è lo strato di atmosfera sopra la nostra. Piena di ozono che blocca i raggi ultravioletti, è un luogo calmo, con poca turbolenza. La maggior parte dei suoni a questa altitudine proviene da riverberi a frequenza ultra bassa provenienti dalla superficie terrestre.

Scienziati e non lanciano palloni aerostatici nella stratosfera sin dal 1890. Uno dei primi esperimenti con palloni microfonici – l’esperimento militare top secret Project Mogul progettato per rilevare i suoni dai test della bomba atomica sovietica alla fine degli anni ’40 – si schiantò a Roswell, nel New Mexico nel 1947, portando a un insabbiamento che ispirò le teorie della cospirazione UFO che arrivano fino ad oggi.

I palloni nella stratosfera

Per campionare l’ambiente sonoro della stratosfera, Bowman e colleghi hanno costruito una serie di palloni di plastica larghi 7 metri, dotati di sensori a infrasuoni chiamati microbarometri e aggiungendo polvere di carbone. La proprietà oscurante del carbone consente alla luce solare di riscaldare l’aria all’interno del pallone, facendoli librare.

“I nostri palloni sono fondamentalmente sacchetti di plastica giganti con un po’ di polvere di carbone all’interno per renderli scuri. Li costruiamo usando la plastica, nastro adesivo e polvere di carbone dei negozi di articoli pirotecnici,” ha detto Bowman. “Quando il sole splende sui palloni scuri, l’aria all’interno si riscalda e li fa volare. Questa energia solare passiva è sufficiente per portare i palloni dalla superficie a oltre 20 km nel cielo“.

A partire dal primo rilascio di palloni nel 2016, i ricercatori ne hanno inviati 50 nel cielo per campionare i rumori della stratosfera. Hanno inizialmente iniziato a registrare i suoni delle eruzioni vulcaniche, ma hanno studiato anche le altre tipologie, tracciando i loro palloni attraverso traiettorie di volo di centinaia di km utilizzando il GPS.

È stato durante questi voli che i ricercatori hanno raccolto suoni insoliti, rumori bassi e ricorrenti, la cui origine è sconosciuta. Gli scienziati hanno alcune vaghe idee su cosa potrebbero essere questi misteriosi rumori, e vanno da una forma precedentemente non rilevata di turbolenza atmosferica a echi dal basso che diventano così confusi da impedirne il riconoscimento. I ricercatori affermano che continueranno a studiare i suoni nella stratosfera, tracciando più suoni fino ai loro punti di origine e studiando la loro variabilità attraverso le stagioni e le diverse regioni del mondo.

I ricercatori hanno presentato le loro scoperte al 184° meeting della Acoustical Society of America a Chicago.