MoCRIS2: tutto pronto per la replica del lancio del pallone sonda

MeteoWeb

Il progetto MoCRIS (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere) che ha coinvolto nel 2019 AB Project Space, il liceo scientifico Cariati di Cosenza, la missione Ocra dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma, il dipartimento di Fisica dell’Unical. Gli studenti nel progetto MoCRIS 1 coadiuvati dai ricercatori hanno lanciato a 38.000 metri di altezza, fino alla stratosfera, un pallone sonda progettato da AB Project, con a bordo una colonia di tardigradi, gli invertebrati che vengono notoriamente considerati i più resistenti della Terra.

L’obiettivo di questa impresa era verificare l’impatto di condizioni di vivibilità estreme, con temperature vicine a -34°C e a valori di pressione molto bassi. Un altro scopo dell’impresa era rilevare i raggi cosmici. La missione, oggetto di varie pubblicazioni avvenne con successo e venne premiata al CERN di Ginevra con il primo posto per i dati scientifici raccolti e il miglior progetto svolto da un liceo.

La replica del lancio MoCRIS

Tra maggio e giugno, sarà lanciato MoCRIS2, con la collaborazione di Infn, dei fisici dell’Unical, e dell’Arpacal il pallone sonda con a bordo i dispositivi aggiornati, sempre a 38 mila metri di altezza, con AB Project e i ragazzi del liceo Cariati coordinati dal professore Liguori.

Le sonde realizzate dalla ABProject Space sono del tutto automatizzate e sono grado di trasmettere in maniera ridondante la posizione a terra per poterle seguire durante il volo. Una volta raggiunta la quota limite (per la Calabria) di 38000 metri il pallone sonda si separerà dal carico utile che inizierà una discesa controllata finché un paracadute ad apertura graduale lo rallenterà fino a farlo scendere a 4 metri al secondo. La zona di lancio verrà precedentemente calcolata grazie a complessi simulatori sviluppati dalla ABProject, che sono in grado di restituire delle simulazioni con un errore di pochi centinaia di metri.