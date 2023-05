Modena, sciacalli in azione nelle zone del maltempo

MeteoWeb

Sciacalli in azione nelle zone del maltempo: alla polizia locale di Modena sono arrivate segnalazioni da parte di residenti in case sparse del territorio su persone che, nella tarda mattinata di oggi, si sono qualificate come “Protezione civile” invitando a lasciare le abitazioni. Al momento non esiste nessun invito in questo senso, fanno sapere anche in Comune, e nessun operatore della Protezione civile ha diffuso questo tipo di comunicazioni. La Polizia Locale di Modena sta approfondendo le segnalazioni per individuare gli autori di questo evidente tentativo di sciacallaggio, che aveva probabilmente l’obiettivo di aver campo libero per mettere a segno furti nelle case.