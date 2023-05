Morta Maria Giovanna Maglie: “complicazione venosa”, era malata da tempo

MeteoWeb

Morta questa mattina a Roma all’ospedale San Camillo Forlanini la giornalista Maria Giovanna Maglie. Saggista ed opinionista, era nata a Venezia il 3 agosto 1952. Era malata da tempo. A dare la notizia del decesso è stata l’amica Francesca Chaouqui. “E’ tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace“.

La giornalista veneziana, autrice di una biografia di Oriana Fallaci e di diversi saggi di politica internazionale, aveva avuto un malore a settembre durante la maratona elettorale a Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro. Operata al cuore per un aneurisma all’aorta, era stata poi ricoverata per due mesi a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia.