Morto il fisico Stanley Deser, le sue teorie sulla gravità aiutano a spiegare l’Universo

Morto a Pasadena, in California, all’età di 92 anni, il fisico statunitense Stanley Deser, che ha contribuito a fare luce sulle caratteristiche della gravità e il modo in cui modella il tessuto spazio-temporale dell’Universo. Il decesso, avvenuto in ospedale il 21 aprile, è stato annunciato dalla figlia Abigail Deser al “New York Times”.

Professore emerito di fisica teorica della Brandeis University, la sua teoria della supergravità ha cercato di creare un ponte tra la meccanica quantistica e la relatività generale, un potenziale passo avanti verso una teoria del tutto, un insieme di equazioni che descrivessero in modo ordinato e completo il funzionamento dell’Universo.