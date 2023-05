Musumeci: “prevenzione essenziale contro il dissesto”

MeteoWeb

“Con il cambiamento climatico in atto sappiamo che fenomeni di dissesto e frane ci saranno: dobbiamo convivere con il rischio, la prevenzione è lo strumento essenziale“: è quanto ha affermato il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, oggi a Borgo Tossignano (Bologna), prima tappa del sopralluogo nelle zone dell’Emilia-Romagna colpite nei giorni scorsi dal maltempo, accompagnato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Si tratta di un’emergenza strutturale – ha proseguito Musumeci – perché negli ultimi decenni è mancata una seria programmazione del territorio, perché la tutela del territorio non è mai stata una priorità ed è bene che adesso si cominci a capire che il 94% dell’Italia è su una frana. Quindi non dobbiamo aspettare che il danno accada, ma fare una sana e concreta programmazione partendo dai territori più vulnerabili“.

“Sono qui – ha concluso Musumeci – per far avvertire al territorio e alle famiglie colpite la presenza concreta del governo e di tutto il sistema di protezione civile e poi per dire che assieme dobbiamo affrontare il tema: ma nessuno si faccia illusioni che la questione si possa risolvere in uno o due anni“.