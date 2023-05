Napoli, la Zecca di Stato celebra lo scudetto con due eccezionali medaglie da collezione in oro e argento

MeteoWeb

Anche la Zecca dello Stato ha voluto celebrare, come di consueto, la squadra Campione d’Italia con due medaglie celebrative da collezione in oro e argento. Un’edizione arricchita dal fatto che quest’anno a vincere lo scudetto sia stato il Napoli, raccogliendo l’interesse e la simpatia di tutto il Paese.

Le medaglie saranno in vendita sullo SHOP dalle ore 11:00 del 22 maggio e presso il Punto Vendita del Poligrafico in Piazza G. Verdi 1, Roma a partire dal 5 giugno.

Medaglia Celebrativa Napoli Campione d’Italia stagione 2022/2023 in argento

Dritto: il logo della Società Sportiva Calcio Napoli incastonato nella medaglia con la data “2022 – 2023”, 121ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio; nel giro, la scritta “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA”, con lo scudetto tricolore. Medaglia con elementi colorati.

Rovescio: un tipico vicolo di Napoli con maglie della squadra partenopea, stese secondo la formazione della squadra; in basso, tifosi che festeggiano lo scudetto conquistato, con i visi di alcuni calciatori del Napoli; sulla destra, il Mister Spalletti. In basso, A destra, la sigla dell’autore “V.d.S.”, Valerio De Seta.

Prezzo € 150

Medaglia Celebrativa Napoli Campione d’Italia stagione 2022/2023 in oro, numerata, in tiratura limitata a 1.926 esemplari

Dritto: il logo della Socità Sportiva Calcio Napoli incastonato nella medaglia con la data “2022 – 2023”, 121ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio; nel giro, la scritta “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA”, con lo scudetto tricolore.

Rovescio: gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona con i tifosi napoletani si trasformano in un palco sull’affascinante Golfo di Napoli. in basso, a destra, il nome dell’autore “V.D.S”, Valerio De Seta. In esergo la numerazione della medaglia.

Prezzo € 1.926