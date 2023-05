Storico lancio della NASA, piccoli CubeSat osserveranno tempeste tropicali e uragani come mai prima d’ora

MeteoWeb

I primi 2 satelliti della nuova costellazione per la “caccia agli uragani” della NASA hanno preso il volo. I 2 CubeSat, parte della rete TROPICS dell’agenzia spaziale, sono stati lanciati con un razzo Rocket Lab Electron, decollato dalla Nuova Zelanda alle 3 ora italiana (le 13 ora locale). Circa 33 minuti dopo il decollo, Electron ha dispiegato i piccoli satelliti TROPICS, delle dimensioni di una scatola da scarpe, nell’orbita terrestre bassa, a circa 550 km sopra la Terra.

La costellazione TROPICS (abbreviazione di “Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats”) sarà composta da 4 CubeSat in orbita terrestre bassa.

Rocket Lab lancerà gli altri 2 satelliti tra circa 2 settimane, se tutto andrà secondo i piani. Affinché la costellazione funzioni correttamente, tutti e 4 i satelliti TROPICS devono essere dispiegati entro lo stesso periodo di 60 giorni.

La missione dei CubeSat TROPICS della NASA

I CubeSat TROPICS misureranno la formazione e la progressione ora per ora di cicloni e uragani tropicali con dettagli senza precedenti. “Otterremo dati che non abbiamo mai avuto prima, la capacità di guardare nella regione della lunghezza d’onda delle microonde nelle tempeste, con cadenza oraria, per osservare la tempesta mentre si forma e si intensifica,” ha spiegato Bill Blackwell, ricercatore principale di TROPICS, durante una conferenza stampa pre-lancio. “Speriamo di migliorare la nostra comprensione dei processi di base che determinano le tempeste e, in definitiva, di migliorare la nostra capacità di prevedere e monitorare l’intensità“.

I ricercatori del programma TROPICS dell’Earth Science Division della NASA, come Will McCarty, vedono missioni come TROPICS come parte di un salto di innovazione per aumentare il numero si satelliti molto più pesanti e focalizzati sul meteo. “È la rivoluzione CubeSat,” ha dichiarato McCarty. “A complemento dei satelliti meteorologici più grandi, stiamo anche ottenendo alcune innovazioni in queste minuscole dimensioni compatte. Questi CubeSat hanno all’incirca le dimensioni di una pagnotta. Quindi vorrei davvero sottolineare l’innovazione in questa missione“.

Rocket Lab si prepara al 2° lancio

Rocket Lab vanta capacità di lancio da 2 parti molto diverse del pianeta, ed ha anche un sito presso il Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS) in Virginia. Entrambe le missioni TROPICS dovevano originariamente decollare dal sito MARS, ma sono state spostate in Nuova Zelanda per approfittare di una data di lancio anticipata. Il cambiamento consente alla costellazione di essere operativa prima dell’inizio della stagione degli uragani del 2023 nell’emisfero settentrionale, che inizia ufficialmente nel Pacifico orientale il 15 maggio.

La costellazione TROPICS originariamente doveva per essere composta da 6 satelliti. Tuttavia, i primi 2 CubeSat sono andati perduti quando il loro lanciatore, della società californiana Astra, ha fallito nel giugno 2022. La NASA ha quindi selezionato Rocket Lab per lanciare i restanti 4 satelliti.

Se la 2ª missione Rocket Lab dovesse riscontrare anomalie nel suo percorso verso l’orbita, la costellazione TROPICS non sarebbe inutile. “Se portiamo a termine solo uno dei 2 lanci e abbiamo ancora 2 satelliti, c’è ancora molto da imparare da questi dati,” ha spiegato McCarty durante la conferenza stampa del 28 aprile.