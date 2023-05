NASA, organizzato il primo incontro pubblico sugli UFO

MeteoWeb

Un gruppo indipendente di scienziati ed esperti convocato dalla NASA per studiare i fenomeni anomali non identificati, noti come UAP o UFO, ha sottolineato la necessità di migliorare i dati sugli incontri nel suo primo e unico incontro pubblico di mercoledì, esplorando il modo in cui l’agenzia spaziale può aiutare gli sforzi per comprendere i misteriosi eventi. La NASA definisce gli UAP come “osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come velivoli o fenomeni naturali noti da una prospettiva scientifica”. Centinaia di piloti militari e commerciali hanno riferito di aver osservato oggetti insoliti che viaggiavano ad alta velocità senza apparentemente alcun meccanismo di propulsione, confondendo scienziati e analisti militari che hanno lottato per spiegare le loro origini.

Il gruppo di studio della NASA, composto da 16 membri, è stato costituito lo scorso ottobre per “gettare le basi per futuri studi sulla natura degli UAP per la NASA e altre organizzazioni”, ha dichiarato l’agenzia all’epoca. L’indagine del gruppo si basa esclusivamente su materiale non classificato proveniente dal governo e dal settore privato. Il gruppo pubblicherà un rapporto che illustrerà i risultati della sua indagine, durata nove mesi, nel corso dell’estate. David Spergel, astrofisico e presidente del gruppo, ha aperto le quattro ore di riunione di mercoledì sottolineando la necessità di maggiori dati di alta qualità sugli UAP da parte del governo e del settore commerciale. Il gruppo è stato incaricato di dare alla NASA “indicazioni per fornire una tabella di marcia su come contribuire in questo settore”, piuttosto che spiegare gli eventi passati, ha osservato Spergel.

“Gli attuali sforzi di raccolta dati sugli UAP non sono sistematici e frammentati tra le varie agenzie, spesso utilizzando strumenti non calibrati per la raccolta di dati scientifici”, ha detto Spergel. “Per comprendere meglio gli UAP, sono necessarie una raccolta dati mirata, una cura approfondita dei dati e analisi solide. Un approccio di questo tipo aiuterà a discernere gli avvistamenti di UAP inspiegabili, ma anche in questo caso non c’è garanzia che tutti gli avvistamenti possano essere spiegati”.

Negli ultimi anni, la questione degli UAP ha guadagnato maggiore attenzione da parte delle forze armate e dei legislatori grazie alla pubblicazione di numerosi video di incontri di aviatori militari con questi oggetti. L’anno scorso, il Dipartimento della Difesa ha istituito l’Ufficio per la risoluzione delle anomalie su tutti i domini (AARO), in coordinamento con la comunità di intelligence, per guidare le indagini governative sugli UAP.

Sean Kirkpatrick, il capo dell’AARO, ha dichiarato durante l’incontro di mercoledì che la maggior parte dei rapporti esaminati dalla task force hanno spiegazioni banali. Molti di questi casi rimangono tecnicamente “irrisolti” a causa della mancanza di dati sugli incontri, ha detto Kirkpatrick, facendo eco ai commenti di Spergel sulla necessità di una migliore raccolta di dati per comprendere gli eventi. Kirkpatrick ha detto che l’AARO ha ricevuto circa 800 segnalazioni in totale, rispetto alle circa 650 del mese scorso, quando ha testimoniato davanti al Congresso. Ha detto che i casi con segnali che potrebbero essere considerati “anomali” costituiscono tra il 2% e il 5% di tutte le segnalazioni. Gli oggetti sono in genere lunghi tra 1 e 4 metri e vengono osservati tra i 10.000 e i 30.000 piedi.

I membri hanno esplorato il modo in cui diversi campi scientifici potrebbero contribuire a migliorare l’analisi dei dati, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per setacciare il vasto tesoro di dati esistenti della NASA per individuare gli eventi anomali. “Penso che molti di noi abbiano guardato ai dati che abbiamo ora con un senso di insoddisfazione e si siano chiesti: quali dati vorreste e come vorreste raccoglierli?”. Ha detto Spergel. “Non dobbiamo progettare i rivelatori, ma pensare alla caratterizzazione che vorremmo.”