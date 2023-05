Naufragio sul Lago Maggiore: skipper indagato per omicidio e naufragio colposi

MeteoWeb

Carlo Carminati, il 53enne proprietario della barca turistica affondata durante un temporale sul Lago Maggiore il 28 maggio, provocando la morte di 4 persone, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per naufragio e omicidio colposo. Gli inquirenti dovranno accertare che abbia rispettato tutte le norme di navigazione, tenuto conto di eventuali allerte meteo e che la sicurezza dei passeggeri a bordo fosse garantita.

Nelle indagini sulle circostanze che hanno portato al capovolgimento della “Goduria”, la Procura di Busto Arsizio sta acquisendo tutta la documentazione utile, partendo dai documenti di immatricolazione della barca, che contengono i dati tecnico legali tra cui il pescaggio dello scafo, la portabilità massima, eventuali lavori di ampliamento o ammodernamento (che al momento non risulterebbero) e le dotazioni di sicurezza. Sono al vaglio anche i bollettini meteo, gli orari in cui sarebbero stati divulgati e la corrispondenza tra il tipo di alert e la portata delle precipitazioni che effettivamente si sono verificate. Carminati, sotto shock per l’incidente e soprattutto per aver perso la compagna, verrà ascoltato a breve.

Intanto, proseguono le operazioni per il recupero della ‘Goduria’: l’imbarcazione non è stata ancora trascinata a riva. Due giorni di operazioni di recupero sono andate fallite, nonostante l’ausilio di particolari palloni ad aria compressa, che avrebbero dovuto permettere la risalita del relitto in superficie, per poi trascinarlo verso riva. Ieri, dopo essersi incagliata, l’imbarcazione è rimasta bloccata mentre oggi, dopo un nuovo tentativo, è risprofondata di qualche metro. Domani, qualora il terzo round di lavoro da parte degli specialisti dei Vigili del Fuoco dovesse risultare vano, verrà valutato l’utilizzo di una particolare gru.

A bordo della barca, vi erano 13 passeggeri israeliani, 8 italiani, nessun nucleo familiare, a parte lo skipper e la compagna di origini russe. Nell’incidente hanno perso la vita gli 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, l’ex appartenente al Mossad Shimoni Erez e la compagna di Carminati, Anya Bozhkova. I sopravvissuti, arrivati a riva grazie all’aiuto di un gruppo di ragazzi a bordo di una barca, e di un secondo skipper arrivato in loro ausilio con un secondo natante, sono subito rientrati a casa.