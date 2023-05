MeteoWeb

Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez: lo ha confermato la compagnia armatrice, la norvegese Leth, spiegando che “sono in corso tentativi per rimetterla in galleggiamento” e che l’imbarcazione “si lascia dietro 4 navi” che sarebbero dovute entrare nel Canale intorno alle 6. La nave è la Xin Hai Tong 23, di 190 metri, una portarinfuse.

Due anni fa il Canale di Suez è rimasto impraticabile per quasi una settimana dopo che una gigantesca nave portacontainer era rimasta bloccata.