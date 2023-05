Neuralink annuncia: autorizzati i test di impianti cerebrali sugli umani

MeteoWeb

Neuralink, start-up di Elon Musk, ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione dalle autorità di regolamentazione statunitensi per testare i suoi impianti cerebrali nelle persone. E’ infatti arrivata l’autorizzazione della Food and Drug Administration per il primo studio clinico sull’uomo, “un primo passo importante” per la tecnologia Neuralink, che ha lo scopo di consentire al cervello di interfacciarsi direttamente con i computer.

“E’ il risultato di un incredibile lavoro del team Neuralink in stretta collaborazione con la FDA e rappresenta un primo passo importante che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone,” ha spiegato la start-up. “Il reclutamento non è ancora aperto per la nostra sperimentazione clinica. Annunceremo presto ulteriori informazioni in merito“.