“Notte dei musei 2023”: riapertura straordinaria della storia struttura dei vigili del fuoco | FOTO

Il museo storico dei vigili del fuoco di Roma Ostiense, “Roma città del fuoco”, sarà aperto al pubblico la notte del 13 maggio, come tutti gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale, per la manifestazione “Notte dei musei 2023”, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Il pubblico potrà accedere per le visite da via Galvani n. 2 dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso alle ore 01.30).