Maltempo, nubifragio a Palermo: allagamenti in diversi quartieri

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo nelle prime ore del pomeriggio, causando allagamenti e forti disagi alla circolazione stradale. In via Messina Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, una decina di automobilisti sono rimasti impantanati. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia municipale. Disagi sono stati registrati nelle zone di Romagnolo, Brancaccio, Ciaculli e Pomara. Rallentamenti lungo viale della Regione Siciliana, nel tratto compreso proprio fra via Ciaculli e la congiunzione con corso dei Mille. Allagato il sottopasso di Brancaccio. Disagi anche a Falsomiele e nella zona di via Oreto.

In Sicilia, la zona più colpita dal maltempo di oggi resta il Messinese, dopo piogge torrenziali scaricate da temporali autorigeneranti hanno provocato frane ed esondazioni.

