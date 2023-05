Nucleare, il Governo si impegna a rilanciare l’energia atomica

MeteoWeb

Via libera dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza che impegna il governo, tra l’altro, “al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell’Italia, a valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia“. Il testo approvato a Montecitorio impegna, quindi , il governo “a valutare in quali territori al di fuori dell’Italia la produzione di energia nucleare possa soddisfare il fabbisogno nazionale di energia decarbonizzata e a valutare l’opportunità di promuovere e favorire lo sviluppo di accordi e partnership internazionali tra le società nazionali e/o partecipate pubbliche e le società che gestiscono la produzione nucleare al fine di poter soddisfare il suddetto fabbisogno nazionale“.

