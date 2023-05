Nuoro, incendio vicino alle case, una scuola evacuata

MeteoWeb

Un incendio, ora sotto controllo, ha minacciato questa mattina le case alla periferia di Siniscola, nel Nuorese: per precauzione è stata evacuata una scuola che era interessata dal fumo trasportato dal vento. Le fiamme sono partite da un canneto nella zona di “Ponte di Ferro” non lontano dalla località nella quale, mercoledì scorso, si è sviluppato un rogo che ha lambito le abitazioni. Sul posto, per ultimare lo spegnimento dell’incendio, operano ancora 12 vigili del fuoco con quattro mezzi oltre a un elicottero del Corpo Forestale: non si registrano danni alle abitazioni.