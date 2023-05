Scoperto un nuovo mondo alieno grande quanto la Terra: è sconvolto dal vulcanismo

MeteoWeb

Un mondo alieno delle dimensioni della Terra potrebbe essere costellato di vulcani attivi, le cui emissioni potrebbero sostenere un’atmosfera, secondo un nuovo studio. L’esopianeta, noto come LP 791-18 d, orbita attorno a una stella nana rossa a circa 90 anni luce dalla Terra, nella costellazione meridionale del Cratere. È leggermente più grande e più massiccio della Terra, secondo i ricercatori, ed è probabilmente molto più vulcanicamente attivo del nostro pianeta.

“LP 791-18 d è in rotazione sincrona, il che significa che lo stesso lato è costantemente rivolto verso la sua stella,” ha spiegato il coautore Björn Benneke, professore di astronomia presso l’Istituto per la ricerca sugli esopianeti dell’Università di Montreal che ha pianificato e supervisionato lo studio. “Il lato diurno sarebbe probabilmente troppo caldo perché l’acqua liquida possa esistere sulla superficie,” ha proseguito Benneke. “La quantità di attività vulcanica che sospettiamo si verifichi in tutto il pianeta, però, potrebbe sostenere un’atmosfera, che potrebbe consentire all’acqua di condensarsi sul lato notturno“.

Il mondo alieno scoperto grazie a TESS e Spitzer

Il team di studiosi ha trovato e individuato le caratteristiche di LP 791-18 d utilizzando i dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e dallo Spitzer Space Telescope della NASA. TESS è attivamente alla ricerca di esopianeti dall’orbita terrestre, osservando i cali di luminosità rivelatori causati quando questi mondi transitano davanti alle loro stelle ospiti dalla prospettiva del satellite. Spitzer è andato in pensione nel gennaio 2020: le osservazioni dell’LP 791-18 d sono state tra le ultime effettuate dall’telescopio ottimizzato per gli infrarossi prima che fosse disattivato, hanno affermato i funzionari della NASA.

LP 791-18 d è il 3° pianeta trovato in questo particolare sistema stellare, insieme a LP 791-18 b e c. Il pianeta b, il più interno dei 3, è circa il 20% più grande della Terra. Il pianeta d, il mondo più esterno, è circa 2,5 volte più grande della Terra e almeno 7 volte più massiccio, hanno spiegato i membri del team.

I pianeti c e d passano relativamente vicini l’uno all’altro durante le loro orbite attorno alla stella ospite nana rossa. Queste interazioni hanno conseguenze significative per il nuovo esopianeta. “Ogni passaggio ravvicinato del pianeta più massiccio c produce un’attrazione gravitazionale sul pianeta d, rendendo la sua orbita in qualche modo ellittica,” hanno affermato i funzionari della NASA. “Su questo percorso ellittico, il pianeta d viene leggermente deformato ogni volta che gira intorno alla stella,” hanno aggiunto. “Queste deformazioni possono creare un attrito interno sufficiente a riscaldare sostanzialmente l’interno del pianeta e produrre attività vulcanica sulla sua superficie. Giove e alcune delle sue lune influenzano Io in modo simile“. Tale “riscaldamento mareale” rende Io, una delle 4 grandi lune galileiane di Giove, il corpo vulcanicamente più attivo del Sistema Solare. Io ospita un’atmosfera tenue dominata dal biossido di zolfo, ma il molto più grande LP 791-18 d è probabilmente in grado di trattenere più dei suoi gas vulcanici. Il lato notturno del pianeta potrebbe essere abbastanza freddo da supportare acqua liquida, come ha evidenziato Benneke.

Ciò non rende necessariamente il pianeta un ottimo candidato per ospitare la vita così come la conosciamo: il mondo potrebbe essere sconvolto da troppo vulcanismo. Tuttavia, il nuovo mondo è un obiettivo allettante per astrobiologi e ricercatori interessati alla formazione e all’evoluzione delle atmosfere degli esopianeti.

“Una grande domanda in astrobiologia, il campo che studia le origini della vita sulla Terra e oltre, è se l’attività tettonica o vulcanica sia necessaria per la vita,” ha affermato la coautrice dello studio Jessie Christiansen, dell’Exoplanet Science Institute della NASA presso il California Institute of Tecnologia a Pasadena. “Oltre a fornire potenzialmente un’atmosfera, questi processi potrebbero produrre materiali che altrimenti affonderebbero e rimarrebbero intrappolati nella crosta, compresi quelli che riteniamo importanti per la vita, come il carbonio,” ha aggiunto Christiansen.

Il lavoro di follow-up arriverà probabilmente presto: LP 791-18 c è già un obiettivo approvato per le future osservazioni del James Webb Space Telescope, e anche il pianeta d potrebbe entrare nell’elenco.

Il nuovo studio è stato pubblicato su Nature.