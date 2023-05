Il nuovo satellite meteo europeo MTG-I1 rivela la Terra in tutta la sua (nuvolosa) bellezza

MeteoWeb

L’ultimo satellite meteo europeo, il Meteosat Third Generation Imager, ha appena fornito la sua prima immagine della Terra, rivelando dettagli straordinari di Europa, Africa e Atlantico con notevole dettaglio. Lanciato con un razzo Ariane 5 il 13 dicembre 2022, Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è il primo di una nuova generazione di satelliti destinata a rivoluzionare le previsioni meteo in Europa. ESA ed Eumetsat hanno rilasciato congiuntamente la nuova immagine.

La foto, catturata dal Flexible Combined Imager del satellite il 18 marzo 2023, mostra gran parte dell’Europa settentrionale e occidentale e della Scandinavia ricoperte di nuvole, con cieli relativamente sereni sull’Italia e sui Balcani occidentali.

Il direttore dei programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha dichiarato: “Questa immagine è un ottimo esempio di ciò che può ottenere la cooperazione europea nello Spazio. Il livello di dettaglio rivelato dall’immagine di MTG-I1, irraggiungibile su Europa e Africa da un’orbita geostazionaria fino ad ora, ci darà una maggiore comprensione del nostro pianeta e dei sistemi meteorologici che lo modellano. Questa immagine rappresenta non solo ciò che può essere raggiunto attraverso l’esperienza europea, ma anche la nostra determinazione a garantire che i vantaggi della nuova tecnologia siano percepiti dalle comunità in Europa e oltre“.

Gli strumenti a bordo dei satelliti meteorologici Meteosat di terza generazione producono immagini con una risoluzione molto più elevata, con maggiore frequenza, rispetto a quelle dei satelliti Meteosat di seconda generazione. Nell’immagine sono visibili dettagli come vortici di nuvole sulle Isole Canarie, copertura nevosa sulle Alpi e sedimenti nell’acqua lungo la costa italiana. Questi dettagli non sono così chiaramente visibili, o non sono affatto visibili, nelle immagini degli strumenti sull’attuale veicolo spaziale di seconda generazione.

La nuova immagine rivela anche un maggiore livello di dettaglio delle strutture nuvolose alle alte latitudini. Ciò consentirà alle previsioni meteo di monitorare l’evoluzione del maltempo in rapido sviluppo in modo più accurato in quella regione.

Phil Evans, direttore generale di Eumetsat, ha aggiunto: “Questa straordinaria immagine ci dà grande fiducia nella nostra aspettativa che il sistema MTG preannunci una nuova era nella previsione di eventi meteoro gravi. Potrebbe sembrare strano essere così entusiasti di una giornata nuvolosa nella maggior parte dell’Europa. Ma il livello di dettaglio osservato per le nuvole in questa immagine è straordinariamente importante per i meteorologi. Quel dettaglio aggiuntivo delle immagini a risoluzione più elevata, unito al fatto che le immagini saranno prodotte più frequentemente, significa che i meteorologi saranno in grado di rilevare e prevedere in modo più accurato e rapido eventi meteo gravi“.

“Il ciclo di ripetizione frequente e ad alta risoluzione del Flexible Combined Imager aiuterà notevolmente la comunità dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale a migliorare le previsioni di condizioni meteo avverse, il monitoraggio del clima a lungo termine, le applicazioni marine, la meteorologia agricola e darà un importante contributo all’Early Warnings For All Initiative, in particolare nel continente africano,” ha aggiunto Natalia Donoho, capo della World Meteorological Organization Space Systems and Utilization Division.

La fase di messa in servizio del satellite meteo

MTG-I1 sta attualmente attraversando una fase di messa in servizio di 12 mesi, durante la quale i suoi strumenti, il Flexible Combined Imager e il Lightning Imager, vengono accesi e i dati che producono vengono calibrati. I dati del satellite saranno poi diffusi ai servizi meteo in Europa e oltre alla fine del 2023, per l’uso operativo nelle previsioni meteo.

L’infrastruttura del segmento di terra necessaria per elaborare regolarmente le immagini è stata utilizzata per produrre questa prima immagine, come anteprima di ciò che verrà. Le immagini dell’intero disco terrestre verranno prodotte ogni 10 minuti quando il sistema sarà pienamente operativo.

I satelliti MTG sono costruiti da un grande consorzio di industrie europee, guidato da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB. L’innovativo Lightning Imager è stato sviluppato da Leonardo in Italia, mentre Telespazio fornisce a Eumetsat servizi di lancio e in orbita.

Una nuova era della meteorologia satellitare

MTG-I1 è il primo dei 6 satelliti che formano l’intero sistema MTG, che fornirà dati fondamentali per il rilevamento tempestivo e a breve termine di potenziali eventi meteo estremi nei prossimi 20 anni. In piena operatività, la missione comprenderà 2 satelliti MTG-I e un satellite MTG Sounding (MTG-S) che lavorano in tandem.

I satelliti MTG-S – una novità assoluta per Meteosat – trasporteranno un Infrared Sounder e uno spettrometro Ultraviolet Visible Near-Infrared. Monitorando l’instabilità atmosferica in 3 dimensioni attraverso le nuvole, il Souder offrirà un importante passo avanti per gli allarmi precoci di forti temporali e dovrebbe fornire informazioni uniche dall’orbita geostazionaria sulla composizione di ozono, monossido di carbonio e cenere vulcanica all’interno dell’atmosfera.

Attualmente il rivoluzionario strumento Infrared Sounding è nella sua caratterizzazione finale delle prestazioni prima di essere consegnato a Brema, in Germania, per l’integrazione del satellite MTG-S. Si prevede che il satellite sarà completato entro la metà del 2024, con possibile lancio entro la fine dell’anno.

Paul Blythe, responsabile del programma Meteosat dell’ESA, ha commentato: “Dopo il lancio del satellite MTG-I1, lo slancio nel programma MTG è inarrestabile. Da un lato stiamo supportando le operazioni e l’analisi dei dati del primo satellite in orbita, mentre dall’altro ci spingiamo avanti per garantire la disponibilità e le prestazioni del nuovissimo satellite MTG Sounding. I risultati iniziali di MTG-I1 sono estremamente stimolanti per coloro che hanno lavorato al programma e creano un grande impulso per completare l’intera costellazione MTG entro il 2026“.