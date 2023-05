OMS: fa scandalo la guida per le scuole sulla masturbazione infantile

MeteoWeb

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di distribuire nelle scuole la nuova guida sulla masturbazione per i bambini con età inferiore ai 4 anni, per esplorare l’identità di genere sin dalla tenera età. L’OMS è stata invitata a ritirare la guida “inquietante” alle scuole sull’ “educazione sessuale” per i bambini in un’età così prematura. Questa guida consentirebbe ai minori sotto i quattro anni di “farsi domande sulla sessualità” ed “esplorare le identità di genere” secondo quanto esplicitato in rapporto dettagliato dell’OMS rivolto ai responsabili politici di tutta Europa. La guida ufficiale ha informazioni riguardo il “godimento e piacere quando si tocca il proprio corpo e la masturbazione della prima infanzia“.