Oms: “L’igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno”

“L’igiene delle mani, se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto, salva milioni di vite ogni anno”. Ed è anche “un investimento intelligente che offre un rendimento eccezionale per ogni dollaro investito”. Questo l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, in vista della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani del 5 maggio, evidenzia come, in questo campo “nel complesso i progressi sono lenti”. Quello attuale, sottolinea l’Oms, “è un momento critico in cui i Paesi di tutto il mondo devono sfruttare la lezione della pandemia Covid per accelerare l’attuazione degli insegnamenti e colmare le lacune nella prevenzione e nel controllo delle infezioni”.

Il tema della campagna per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023, che verrà diffuso sui social con gli hashtag #handhygiene #cleanhands è: “diamo la massima priorità all’igiene delle mani”. L’igiene delle mani, ricorda l’Istituto Superiore di Sanità è una procedura semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario, perché permette di evitare la trasmissione di batteri resistenti. Per questo motivo, la campagna “Salva vite: igienizza le mani” mira al miglioramento di questa procedura nei luoghi di cura in tutto il mondo.

L’Iss, in collaborazione con il Ministero della Salute, partecipa alla campagna con la diffusione di materiali divulgativi, un corso di formazione per operatori sanitari e, inoltre, metterà a disposizione, insieme all’Oms, uno strumento di autovalutazione per valutare gli obiettivi raggiunti e quelli su cui migliorare. Come sottolineato dalle istituzioni sanitarie soprattutto all’inizio dell’emergenza Covid, le mani possono essere un vero e proprio ricettacolo di germi. Tenerle pulite è fondamentale anche in ambiente extra-ospedaliero, ovvero nella vita quotidiana, per ridurre il rischio di infezioni causate da patogeni di vario tipo.

Tante le iniziative organizzate per il World Hand Hygiene Day. Il 5 gli esperti di Policlinico Gemelli e Università Cattolica faranno il punto in un convegno con i risultati di un’indagine nella popolazione italiana. A Cuneo, gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche realizzeranno un flash mob con la simulazione di gesti corretti per il lavaggio. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara promuove attività specifiche e progetti per promuovere buone pratiche tra i dipendenti.