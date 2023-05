Ondata di caldo estrema nella Penisola Iberica e nel Nord Africa: “quasi impossibile senza il cambiamento climatico”

MeteoWeb

Durante l’ultima settimana di aprile, le temperature in molte regioni di Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria sono state fino a 20°C più alte del normale in questo periodo dell’anno. Per il Portogallo e la Spagna continentale il record nazionale di aprile è stato superato con un margine molto ampio, con +36,9°C e +38,8°C rispettivamente misurati nelle parti più meridionali dei due Paesi. In Marocco, diversi record (locali) di aprile sono stati battuti in tutto il Paese e le temperature hanno superato i +41°C in alcune città come Sidi-Slimane, Marrakech, Taroudant. Le temperature hanno superato i +40°C in Algeria il 28 aprile.

Queste temperature da record si sono aggiunte a una storica siccità pluriennale in queste aree, esacerbando gli impatti del caldo sull’agricoltura, già minacciata da una crescente scarsità d’acqua.

In un rapporto del World Weather Attribution (WWA), rete globale di scienziati che valuta il legame tra eventi meteorologici estremi e cambiamento climatico, scienziati provenienti da Marocco, Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico abbia alterato la probabilità e l’intensità di questa ondata di caldo molto precoce. La loro conclusione è che “il caldo estremo di aprile in Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria è quasi impossibile senza il cambiamento climatico”.

I principali risultati

Mentre l’Europa e il Nord Africa hanno sperimentato ondate di caldo sempre più frequenti negli ultimi anni, il recente caldo nel Mediterraneo occidentale è stato così estremo che è un evento raro anche nel clima più caldo di oggi, si legge nel rapporto. “La nostra stima delle temperature osservate in media su 3 giorni è stata stimata avere un periodo di ritorno di circa 400 anni (almeno 60 anni) nel clima attuale, il che significa che hanno circa lo 0,25% di possibilità di verificarsi in un dato anno”, scrivono gli autori del rapporto.

​​Per stimare l’influenza del cambiamento climatico su questo caldo estremo, gli scienziati hanno combinato i modelli climatici con le osservazioni. “Sia le osservazioni che i modelli mostrano un forte aumento della probabilità e dell’intensità, ma il cambiamento è sistematicamente inferiore nei modelli rispetto alle osservazioni. Il fatto che il caldo estremo stia aumentando più velocemente di quanto simulato dai modelli climatici è un problema noto in estate nell’Europa occidentale, in tutti i modelli climatici, e si riscontra anche qui”, continuano gli scienziati. “I risultati combinati, che danno un aumento della probabilità che un tale evento si verifichi di almeno un fattore 100, sono quindi probabilmente troppo prudenti. Allo stesso tempo, un’ondata di caldo con una probabilità di verificarsi dello 0,25% in un dato anno (periodo di ritorno di 1 anno su 400) sarebbe stata di almeno 2°C più fredda in un mondo più freddo di 1,2°C”.

Gli incidenti mortali legati al caldo sono diminuiti nelle città con una pianificazione urbana per il caldo estremo, continua il rapporto. Ciò si è rivelato efficace in Spagna, e in particolare a Lisbona, in Portogallo, dove l’effetto isola di calore urbano è stato ridotto incorporando più spazi verdi e blu. Inoltre, è stato dimostrato che sistemi di allerta precoce per il caldo, semplici comportamenti di autoprotezione come bere acqua a sufficienza, piani d’azione per il calore cittadino, forti legami sociali e una migliore percezione del rischio, riducono gli impatti sulla salute legati al caldo.

Le ondate di caldo precoci e le associate condizioni di siccità minacciano anche la resa di molte colture come il grano. Questa ondata di caldo è arrivata in un momento critico per la stagione dei raccolti nei Paesi del Mediterraneo occidentale, conclude il rapporto.

“In futuro assisteremo a ondate di calore sempre più frequenti e più intense” in questa parte del mondo, ha avvertito Sjoukje Philip, ricercatore presso il Royal Meteorological Institute of the Netherlands e membro della WWA, durante una presentazione alla stampa.

“Il Mediterraneo è una delle regioni più esposte ai cambiamenti climatici in Europa. Mentre la regione sta già affrontando una siccità lunga e molto intensa, queste temperature elevate in un momento in cui dovrebbe piovere peggiorano la situazione“, sottolinea Friederike Otto, dell’Imperial College di Londra, uno dei principali autori dello studio.