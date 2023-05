Orsi in Trentino: il Mase sta lavorando per il trasferimento degli esemplari in eccesso

MeteoWeb

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta lavorando in partnership con la Provincia di Trento, per trovare una soluzione per favorire il trasferimento degli esemplari in eccesso, in un processo di pratiche ed interventi mirati che possano garantire la sicurezza dei cittadini. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i partecipanti al tavolo di confronto politico sulla emergenza plantigradi in Trentino, che si è svolto oggi nella sede del dicastero.

All’incontro era presente, assieme al Ministro Gilberto Pichetto e al

sottosegretario Claudio Barbaro, il Governatore di Trento, Maurizio Fugatti. Il Mase ha comunicato che provvederà, già nei prossimi giorni, ad attivare tutti i canali diplomatici necessari per richiedere la disponibilità ad ospitare gli orsi problematici presso strutture straniere.