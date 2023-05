Orsi e lupi, Kompatscher: “presenza incompatibile con la nostra vita quotidiana”

MeteoWeb

Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, che da domani sarà a Bruxelles per due giorni per il Comitato delle Regioni, ma anche per una serie di incontri sul tema dei grandi predatori ha dichiarato in un video su Alto Adige: “La presenza di orsi e lupi in questa quantità è incompatibile con la nostra vita quotidiana, perché il nostro è un territorio fortemente antropizzato“.